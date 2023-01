Antoniozzi su morte criminologo cosentino Bruno: “Lascia grande vuoto”

“Il prof. Franco Bruno, cosentino, morto stamattina, è stato un grandissimo criminologo e psicopatologo e con lui l’Italia perde un grande uomo”. Lo afferma in una nota, Alfredo Antoniozzi vice capogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera. “Franco Bruno – aggiunge Antoniozzi – ha continuato la grandissima e prestigiosa scuola di criminologia de La Sapienza , collaborando con il Sisde e fornendo anche un prezioso contributo, purtroppo non pienamente ascoltato, all’epoca dei delitti del mostro di Firenze. Era un sostenitore della diffusione generale dei disturbi dì personalità, che separava nettamente dalle psicosi come imputabilità.Piango la morte di un grande concittadino che lascia un grande vuoto in ognuno di noi”.