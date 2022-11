Rende: i consiglieri comunali di minoranza non partecipano ai lavori del Consiglio comunale

Riceviamo e pubblichiamo:

“I consiglieri di minoranza Franco Beltrano, Luciano Bonanno, Andrea Cuzzocrea, Massimiliano De Rose, Enrico Monaco, Michele Morrone, Annarita Pulicani, Sandro Principe, Domenico Talarico il 21 novembre scorso hanno richiesto un Consiglio Comunale Straordinario avente ad oggetto il seguente ordine del giorno: “Situazione politica – amministrativa della città alla luce delle recenti inchieste giudiziarie: discussione, determinazioni e indirizzi”. Le motivazioni della richiesta di Consiglio Straordinario, pubblicate, peraltro, sulla stampa, qui si richiamano integralmente.

Il Presidente del Consiglio, supportato dall’attuale maggioranza che governa il comune, non ha inteso fino ad oggi, evidenziando una insensibilità democratica, fissare la seduta del Consiglio Straordinario, mentre ha convocato un Consiglio ordinario per discutere pratiche correnti, nel malaccorto tentativo di non tener conto della drammatica situazione in cui versa il nostro comune, situazione che preoccupa molto la cittadinanza.

I sottoscritti Consiglieri, pertanto, hanno deciso di non partecipare alla seduta del Consiglio Comunale del 29 novembre c.a. Non si può fare, infatti, finta di ignorare ciò che è accaduto e che sta accadendo e cioè che i vertici politici e amministrativi sono impediti dall’esercizio delle loro funzioni e che è all’opera una commissione di accesso.

Dunque, partecipare in via ordinaria al Consiglio del 29, in assenza di una discussione pubblica nel massimo organo istituzionale dell’Ente, renderebbe incomprensibile e superficiale, agli occhi dei cittadini, il ruolo della minoranza.

Procrastinare l’agonia di questa legislatura non può che produrre ulteriori ingiusti danni materiali e di immagine alla nostra comunità laboriosa, colta e perbene.

Manifestiamo sin da ora la nostra disponibilità a dimetterci dal Consiglio Comunale, auspicando analoga determinazione da parte dei consiglieri comunali di maggioranza. È necessario ridare la parola agli elettori per evitare una lunga stagione di stallo delle attività amministrative, di programmazione e di realizzazioni, vanificando, in tal modo, i benefici di crescita della nostra comunità che potrebbero derivare da una rapida attuazione del PNRR”.

I Consiglieri Comunali

Franco Beltrano

Luciano Bonanno

Andrea Cuzzocrea

Massimiliano De Rose

Enrico Monaco

Michele Morrone

Annarita Pulicani

Sandro Principe

Domnico Talarico