Guerrieri (Noi di Centro) a Furgiuele: “La Lega a Cassano all’Ionio non attecchirà mai, se lo scordi”

Michele Guerrieri esponente nazionale di Noi Di Centro e forte del 7% nella sua città Cassano all’Ionio alle elezioni del 25 Settembre, placa gli entusiasmi del neo Deputato lametino Domenico Furgiuele, eletto all’uninominale di Corigliano-Crotone convinto di una sua influenza su Cassano per le prossime amministrative. “A Cassano la Lega non attecchirà mai, non lo ha fatto nemmeno quando Salvini stava in auge. Il centrodestra ha vinto in tutti i collegi perché il vento tirava verso Giorgia Meloni. I cassanesi amano il Sud, non potrebbero mai sostenere un partito nordista.

I cittadini ci conoscono, ad esempio io sono avverso all’Amministrazione Comunale ma non ritengo eticamente giusta un’ammucchiata rancorosa senza senso. Noi andremo da soli, se il quadro è questo, come centristi saremo favoriti.” Lo ha dichiarato Michele Guerrieri dopo la nota stampa dell’On Domencio Forgiuele.