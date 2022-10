Corigliano Rossano: ripristinata la viabilità in via Escrivà

Cambio viabilità su via Escrivà. Con una nuova ordinanza del dirigente della Polizia Locale, in revoca all’ordinanza dello scorso 19 febbraio, viene ristabilita la normale viabilità nel tratto viario compreso tra tra la rotatoria di via Escrivà e via Nazionale, corso Italia, incrocio via Lorica nello scalo di Rossano.

Lo scorso 30 settembre, il sindaco Flavio Stasi, per assicurare una maggiore fluidità del traffico veicolare, ha chiesto il ripristino dell’originario senso di marcia sul un tratto di strada di via Nazionale, precisamente dalla rotonda di località Petra e fino a via Lorica. Oltre a ripristinare l’originario senso di marcia su via Nazionale si è provveduto a modificare nuovamente tutta la segnaletica orizzontale e verticale su tutte le altre vie interessate per come risultava prima dell’ordinanza del 19 febbraio.

L’atto è stato inviato al dirigente del settore Reti e Manutenzione, al responsabile della viabilità comunale, al fine di predisporre tutti gli accorgimenti necessari per procedere al ripristino dell’originario senso di marcia.