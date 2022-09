La senatrice a vita Elena Cattaneo all’Unical: il 7 ottobre la lectio magistralis “L’avventura della conoscenza: la ricerca da fare e da raccontare”

Il 7 Ottobre 2022 alle ore 10:00 la Senatrice a Vita, Professoressa Elena Cattaneo, sarà all’Università della Calabria e terrà presso l’Aula Magna dell’Unical una Lectio Magistralis dal titolo “L’avventura della conoscenza: la ricerca da fare e da raccontare”.

L’evento di divulgazione scientifica è rivolto ad un pubblico ampio, sarà totalmente in presenza, ed è organizzato nell’ambito del progetto Marie Sklodowska-Curie finanziato dalla Commissione Europea di cui è responsabile la Dott.ssa Maria Giovanna Durante del Dipartimento di Ingegneria Civile dell’Università della Calabria.

La Professoressa Elena Cattaneo è Senatrice a Vita dal 2013. È la più giovane nella storia repubblicana a ricoprire tale carica e la terza donna dopo Rita Levi Montalcini e Camilla Ravera (dal 2018 con Liliana Segre). In Senato, insieme al suo staff, l’azione parlamentare viene articolata su diversi fronti, secondo il metodo e i principi che ispirano il lavoro di ricerca. E’ Professore Ordinario di Farmacologia presso l’Università degli studi di Milano e direttrice del laboratorio di biologia delle cellule staminali e farmacologia delle malattie neurodegenerative, co-fondatrice e direttore di UniStem, il centro di ricerca sulle cellule staminali dell’università milanese. Ha lavorato presso il Department of Brain and Cognitive Sciences, del prestigioso M.I.T. di Cambridge, USA.

Da oltre vent’anni, la Professoressa Cattaneo promuove la divulgazione scientifica e partecipa al dibattito pubblico su temi che spaziano dal rapporto tra scienza, politica e società, al riconoscimento dello studio e delle evidenze accertate con metodo scientifico nell’ambito delle decisioni pubbliche e più in generale al tema della libertà e dell’etica della ricerca.

Le prenotazioni per partecipare alla Lectio Magistralis possono essere effettuate usando il seguente link: https://forms.gle/sgEf2S7UNaDgELSw9