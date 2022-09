Cosenza, liquidato ai dipendenti provinciali salario accessorio arretrato. Succurro: “Legittime spettanze dei lavoratori”

Con la mensilità di Settembre 2022 si è provveduto alla liquidazione di salario accessorio per i dipendenti dell’Ente e specificatamente: Incentivi Progettazione Interna per €. 59.213,00, riferite alle annualità 2021/2019/2017; e straordinario riferito al primo semestre 2022 Settori Viabilità Edilizia e Portineria per un totale di €. 53.790,00.

Si tratta di spettanze risalenti, per la maggior parte, a prestazioni di lavoro effettuate in anni precedenti per cui non era mai stato effettuato il pagamento.

A fronte di ciò, «ho voluto accelerare e liquidare il saldo degli oneri legittimamente spettanti ai dipendenti interessati, che nei prossimi giorni li troveranno finalmente in busta paga» – ha dichiarato la Presidente della Provincia, sottolineando che «è giusto chiedere impegno, professionalità e anche sacrifici ai lavoratori, ma è altrettanto necessario tutelarne la dignità e riconoscere il dovuto compenso, specialmente nello stato di crisi economica attuale e con gli stipendi del Comparto Enti Locali che rappresentano il fanalino di coda della Pubblica Amministrazione».

La dignità lavorativa non deve essere mai messa in discussione.