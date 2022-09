Unical, borse di studio: prorogata la scadenza per le matricole

L’Università della Calabria ha deciso di prorogare al 23 settembre, ore 12, il termine per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso per l’assegnazione della borsa di studio riservato ai nuovi iscritti dei corsi di laurea triennale e magistrale a ciclo unico (fase di ammissione standard). Una decisione presa in accoglimento di due istanze pervenute dalle associazioni degli studenti, per consentire a tutti i nuovi iscritti, anche se immatricolati a seguito dello scorrimento delle graduatorie di ammissione, di poter partecipare al concorso. Ciò, inoltre, consentirà di inoltrare domanda anche a chi ha incontrato difficoltà con la procedura.

La proroga, però, comporterà per la pubblicazione delle graduatorie e l’assegnazione dei servizi uno slittamento fino ai giorni di avvio delle lezioni del nuovo accademico, che partiranno il 26 settembre. L’ateneo ha quindi deciso di adottare misure straordinarie per permettere agli aventi diritto di accedere in tempi strettissimi ai servizi di alloggio e mensa. A partire dal 20 settembre – quindi prima dell’inizio dei corsi – inizieranno le convocazioni degli studenti, in possesso dei requisiti previsti dal bando, per la preassegnazione del posto alloggio nel campus. Da sabato 24 settembre, inoltre, potranno fruire del servizio mensa, secondo la tariffa agevolata prevista per gli idonei di borsa attraverso l’app Unical Life.

Sono stati invece già assegnati gli alloggi agli studenti beneficiari degli anni successivi al primo e alle matricole iscritte con la fase di ammissione anticipata, per i quali il concorso di attribuzione delle borse di studio si è chiuso nelle settimane precedenti. Si tratta, in totale, di 1.250 studenti. In questi giorni verranno completate le procedure di consegna.