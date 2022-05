Non c’è incontro senza ascolto. Comizio in Località Laccata per #Puntoeacapo

“Non c’è incontro senza ascolto. In ogni zona di Praia a Mare che visitiamo riceviamo input sulle esigenze avvertite dalle persone che le abitano. Alcune anche annose, ma per noi si tratta di conferme, perché il processo di ascolto va avanti da anni. Prima abbiamo interagito e solo dopo abbiamo scritto e depositato il nostro programma elettorale, ideato sulla base di queste istanze”.

A dirlo è il candidato sindaco di Praia a Mare per la lista #Puntoeacapo, Antonino De Lorenzo. La compagine impegnata nella campagna elettorale per le elezioni comunali del 12 giugno 2022 è alle prese con ulteriori confronti con le diverse realtà territoriali praiesi.

Reduce da un comizio-incontro in località Foresta, svolto lo scorso venerdì 27 maggio, si appresta a un nuovo appuntamento in località Laccata. Si tratta del terzo comizio di questa campagna elettorale ed è in programma domenica 29 maggio 2022, alle 19 e 30 in Piazza Rivetti, lungo via Delle Industrie.

Per questa occasione, oltre al capolista, parleranno Maria Pia Malvarosa, Fabio Macrì, Giuseppe Cetraro e Domenico Droghini. Al termine degli interventi è previsto un aper-incontro presso lo Smoking Bar, a partire dalle 20 e 30.