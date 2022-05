Lungo la A2 ‘Autostrada del Mediterraneo’ al momento si registrano rallentamenti e code di circa 3 km in direzione sud (Villa San Giovanni). Sono in corso le operazioni di rimozione del mezzo pesante ribaltato in prossimità del km 263,800. Per i veicoli leggeri viene consigliata l’uscita presso lo svicolo di Cosenza sud, proseguimento lungo la statale 19 ‘Delle Calabrie’ e rientro in A2 allo svincolo di Rogliano.