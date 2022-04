Gli alunni della I B intervistano il sindaco di Cariati Filomena Greco nella sala consiliare

Cosa fa un sindaco? Qual era il suo sogno da ragazza? Qual è la situazione del nostro ospedale? Sono state queste alcune delle domande alle quali il sindaco della città di Cariati, Filomena Greco, ha risposto la scorsa settimana accogliendo presso la sala consiliare del Municipio gli alunni delle classe I B della scuola secondaria di primo grado dell’istituto cariatese.

Ad accompagnarli il prof De Cicco, che insieme a loro ha programmato e preparato questa uscita didattica per realizzare un’intervista a tutto campo da inserire sul prossimo numero del giornale scolastico “Il Gazzettino dell’IC Cariati” nato dal progetto: Giornalisti si diventa. Impariamo a scrivere… per farci leggere. Un quesito a studente, per un totale di ben ventiquattro domande, che hanno cercato di soddisfare alcune curiosità personali degli studenti insieme a quelle più “politiche”, mirate a capire come funziona il ciclo dei rifiuti, quali saranno gli interventi futuri e cosa offrirà la cittadina di Cariati ai turisti la prossima estate.

Il sindaco Greco, che ha accolto con gioia ed entusiasmo gli aspiranti giornalisti, dopo aver sottolineato l’importanza di iniziative come queste che consentono ai ragazzi di conoscere e vivere i luoghi istituzionali, ha risposto con puntualità e con un linguaggio a misura di ragazzo a tutte le domande, lasciando ulteriore spazio ad alcune curiosità sorte durante l’intervista. Per gli studenti, che hanno finalmente avuto l’opportunità di riprendere confidenza con un’attività svoltasi al di fuori delle mura scolastiche a causa delle restrizioni imposte dalla pandemia, è stata l’occasione per incontrare e conoscere ancora meglio il proprio sindaco, capire come funziona la macchina amministrativa e sedere tra i banchi di uno dei luoghi istituzionali del loro comune. La visita si è poi conclusa con un breve tour del palazzo comunale e nell’ufficio del sindaco.

La versione integrale dell’intervista sarà pubblicata sul prossimo numero del giornale scolastico in uscita prima del termine delle lezioni.