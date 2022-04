Cassano allo Ionio (Cs), il 22 aprile torna a riunirsi il Consiglio comunale per conferire la cittadinanza onoraria ad Ottavio Olita

Convocato dal Presidente Lino Notaristefano, il consiglio comunale della Città di Cassano All’Ionio, tornerà a riunirsi nel salone di rappresentanza “Gino Bloise”, venerdì 22 aprile prossimo, alle ore 19:00, in seduta aperta per discutere un unico punto posto all’ordine del giorno. Si tratta della “Cerimonia di conferimento della Cittadinanza Onoraria al Professore Ottavio Olita”, nato a Rossano Calabro il 20/01/1949, docente universitario, giornalista, saggista e narratore. La decisione, era stata già approvata con atto deliberativo dell’assise civica n. 43 del 16 novembre 2021.

Questa la motivazione: “Per l’impegno profuso nel campo della cultura, del giornalismo e del sociale; per aver serbato intatto nel tempo il legame con la Città di Cassano All’Ionio, ove è vissuto e compiuto gli studi in età giovanile ed ove ha ambientato, descrivendone il contesto sociale di fine ottocento, il romanzo “L’oltraggio della sposa”, che trae spunto da una drammatica storia, realmente accaduta nel 1878, che ha suscitato molto scalpore in tutto il Paese”.

Laureato in Lingue e Letterature straniere e Docente presso l’Università di Cagliari, il Professore Olita si è particolarmente distinto in campo professionale, culturale e sociale. Tra l’altro, è stato ideatore e conduttore di vari Programmi RAI ed inviato per il TG2 in vari Paesi esteri, corrispondente da Cagliari per la rubrica “90’ MINUTO” di Rai Sport, direttore di importanti riviste e autore di innumerevoli saggi e romanzi. Il Prof. Ottavio Olita ha sempre mantenuto un forte legame con la Città di Cassano All’Ionio, ove ha vissuto gli anni dell’infanzia e della fanciullezza ed ha frequentato la scuola Media e l’Istituto Magistrale e dove è sepolto suo padre. L’istituto della “cittadinanza onoraria” costituisce un riconoscimento onorifico per chi, non essendo iscritto nell’anagrafe della popolazione residente del Comune di Cassano All’Ionio, si sia particolarmente distinto nei diversi campi della ricerca, della cultura, della filantropia ed in azioni di alto valore, a vantaggio della Nazione e dell’umanità intera.