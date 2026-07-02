Lamezia Terme, il 4 luglio la cerimonia in memoria del magistrato Francesco Ferlaino

Si terrà venerdì 4 luglio, alle ore 10.30, presso la stele commemorativa dedicata al magistrato Francesco Ferlaino, eretta in collaborazione con la Fondazione Trame, sul Corso Nicotera di Lamezia Terme, la cerimonia commemorativa promossa dall’Associazione Nazionale Magistrati – Sottosezione del Distretto di Catanzaro, presieduta dal dott. Giovanni Strangis.

L’iniziativa intende rendere omaggio alla figura del magistrato Francesco Ferlaino, il cui impegno al servizio dello Stato e della giustizia continua a rappresentare un esempio di integrità, coraggio e senso delle istituzioni.

La commemorazione rappresenta un momento di riflessione e di memoria collettiva, aperto alla partecipazione delle istituzioni, della magistratura, delle forze dell’ordine, delle associazioni e della cittadinanza, affinché il ricordo del giudice Ferlaino continui a trasmettere alle nuove generazioni i valori della legalità, della responsabilità civile e dell’impegno contro ogni forma di criminalità.

Nel corso della cerimonia sarà deposto un omaggio floreale ai piedi della stele commemorativa, simbolo permanente della memoria cittadina e del dovere di custodire il ricordo di chi ha servito lo Stato con dedizione.

La cittadinanza è invitata a partecipare.

Informazioni

Data: Venerdì 3 luglio 2026

Ora: 10.30

Luogo: Stele commemorativa del magistrato Francesco Ferlaino, eretta in collaborazione con la Fondazione Trame, Corso Nicotera – Lamezia Terme.

Organizzazione: Associazione Nazionale Magistrati – Sottosezione del Distretto di Catanzaro.