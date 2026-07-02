Lamezia Terme, il 4 luglio la cerimonia in memoria del magistrato Francesco Ferlaino

L’iniziativa intende rendere omaggio alla figura del magistrato Francesco Ferlaino, il cui impegno al servizio dello Stato e della giustizia continua a rappresentare un esempio di integrità, coraggio e senso delle istituzioni.
La commemorazione rappresenta un momento di riflessione e di memoria collettiva, aperto alla partecipazione delle istituzioni, della magistratura, delle forze dell’ordine, delle associazioni e della cittadinanza, affinché il ricordo del giudice Ferlaino continui a trasmettere alle nuove generazioni i valori della legalità, della responsabilità civile e dell’impegno contro ogni forma di criminalità.
Nel corso della cerimonia sarà deposto un omaggio floreale ai piedi della stele commemorativa, simbolo permanente della memoria cittadina e del dovere di custodire il ricordo di chi ha servito lo Stato con dedizione.
La cittadinanza è invitata a partecipare.
Informazioni
Data: Venerdì 3 luglio 2026
Ora: 10.30
Luogo: Stele commemorativa del magistrato Francesco Ferlaino, eretta in collaborazione con la Fondazione Trame, Corso Nicotera – Lamezia Terme.
Organizzazione: Associazione Nazionale Magistrati – Sottosezione del Distretto di Catanzaro.