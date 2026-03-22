Lavoro, diritti e sviluppo. Parità di genere, la sfida diventa sistema. A Lamezia confronto su certificazione, incentivi e competitività delle imprese

Si terrà venerdì 27 marzo 2026 alle ore 16:30, nel salone del Seminario Vescovile di Lamezia Terme in Piazza F.A. D’Ippolito n. 8, il convegno dal titolo “Il valore della certificazione della parità di genere – Strumenti giuridici, esoneri contributivi, vantaggi di mercato”, organizzato dall’Associazione Donne Giuriste Italia – Sezione di Lamezia Terme.

L’iniziativa è promossa in collaborazione con l’Ordine degli Avvocati di Lamezia Terme, la Diocesi di Lamezia Terme – Ufficio Problemi Sociali, Lavoro, Giustizia e Pace, l’ODCEC Lamezia Terme e il Soroptimist Club Lamezia Terme.

Nel corso dell’incontro interverranno il Dott. Gianni Garofalo, Presidente del Tribunale di Lamezia Terme, l’Avv. Brunella Caiazza, auditor ed esperta legale Uni Pdr 125-2022 Parità di Genere, l’Avv. Luciana Delfino, Presidente CPO Ordine Avvocati Roma, il Prof. Antonio Pileggi, Ordinario di Diritto del Lavoro presso l’Università di Roma Tor Vergata, il Dott. Enrico Esposito del Dipartimento Lavoro, Imprese e Aree Produttive della Regione Calabria e la Prof.ssa Graziella Sicoli dell’Università della Calabria.

L’incontro rappresenta un momento di confronto fondamentale su un tema oggi centrale non solo dal punto di vista dei diritti, ma anche sotto il profilo economico e sociale. La certificazione della parità di genere è uno strumento concreto che incide sull’organizzazione del lavoro, sull’accesso a benefici e incentivi e sulla competitività delle imprese.

In Calabria affrontare questi temi con continuità e competenza è essenziale. Non si tratta di un argomento da trattare in modo occasionale, ma di un percorso culturale e giuridico che deve essere sostenuto nel tempo affinché possa produrre effetti reali sul territorio.

«È fondamentale affrontare il tema della parità di genere con strumenti concreti e competenze adeguate – dichiara l’Avvocata Luisa Cimino, Presidente dell’Associazione Donne Giuriste Italia – Sezione di Lamezia Terme – affinché la parità diventi pratica reale e non solo principio».

Apriranno i lavori l’Avv. Lucia Tuccitto, Presidente Nazionale ADGI, la Dott.ssa Teresa Chiodo, Presidente del Tribunale per i Minorenni di Catanzaro, l’On. Filomena Greco, Consigliere Regionale e imprenditrice, la Dott.ssa Luigina Pileggi, Presidente Soroptimist Lamezia Terme, la Dott.ssa Rossella Aiello, Presidente CPO ODCEC Lamezia Terme e l’On. Emanuele Ionà, Consigliere Regionale e imprenditore.

A moderare l’incontro sarà l’Avv. Luisa Cimino.

La partecipazione al convegno consentirà il riconoscimento di n. 3 crediti formativi.