Formazione, etica e responsabilità professionale: l’Ordine degli Ingegneri di Catanzaro accoglie i nuovi iscritti

Si è svolto ieri, giovedì 11 dicembre, il corso di deontologia professionale dedicato ai nuovi iscritti all’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Catanzaro. L’iniziativa, prevista dalla normativa nazionale e obbligatoria entro i primi due anni dall’iscrizione, rappresenta uno dei momenti formativi più rilevanti per i giovani ingegneri che si affacciano alla professione.

La giornata si è aperta con l’introduzione di Gerlando Cuffaro, presidente dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Catanzaro, che ha approfondito il significato dell’etica professionale nell’ingegneria contemporanea.

Diversi i temi affrontati nel corso dell’incontro formativo. Nel primo modulo, lo stesso Cuffaro ha illustrato l’importanza della deontologia e della formazione permanente per i neo laureati, consegnando a ognuno di loro il Codice deontologico degli Ingegneri.

A seguire, nella seconda parte, il vicepresidente Giuseppe Stefanucci ha ripercorso l’evoluzione normativa della professione, dalla legge istitutiva del 1923 fino al recepimento del D.P.R. 137/2012 e all’attuale Codice Deontologico degli ingegneri italiani, analizzando ruolo dell’iscritto, funzioni dell’Ordine, compiti del Consiglio di Disciplina e cambiamenti introdotti dal 2014.

Nel terzo modulo, Silvia Gardini, avvocata e ricercatrice Umg in Diritto Amministrativo e Diritto dei Beni Culturali, ha approfondito il ruolo dell’ingegnere nei procedimenti amministrativi, con particolare riferimento al Responsabile Unico del Procedimento (RUP).

Infine, l’avvocato Massimo Gimigliano ha incentrato il suo intervento sull’illecito deontologico: classificazione delle violazioni, procedimenti disciplinari, contestazioni, sanzioni e diritti dell’iscritto nei vari gradi di giudizio.

Al termine dell’incontro, il presidente Cuffaro ha spiegato: «Il corso di deontologia è un passaggio obbligatorio, ma soprattutto un atto dovuto verso i nostri giovani colleghi: qui si definisce la cornice valoriale entro cui esercitare la professione. Entrare oggi nel mondo dell’ingegneria significa affrontare un sistema complesso, in rapido cambiamento, dove senza un orientamento chiaro su doveri, diritti e responsabilità il rischio è ridurre la professione a una semplice prestazione tecnica. Noi, invece, intendiamo riaffermare che l’ingegnere è un presidio di qualità, sicurezza e innovazione per la collettività. Da quest’anno abbiamo scelto di affiancare al corso una festa di accoglienza, perché l’ingresso nell’Ordine deve essere anche un momento di appartenenza e di costruzione di una rete professionale solida. Il nostro obiettivo è dimostrare che far parte dell’Ordine è un vantaggio reale per crescere e valorizzare le proprie competenze. Deontologia, formazione e senso di comunità sono la base per trasformare la complessità in progresso».

Il nuovo format del corso — che da quest’anno include anche una “festa dell’accoglienza” — diventerà un appuntamento stabile, pensato per accompagnare i giovani colleghi in un ingresso più consapevole nella comunità professionale.

L’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Catanzaro conferma così il proprio impegno nel rafforzare la qualità dell’esercizio professionale, promuovendo un approccio basato su competenza, responsabilità ed etica: tre pilastri decisivi per affrontare le sfide tecnologiche e sociali dell’ingegneria del presente e del futuro.