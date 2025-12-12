Ottava edizione Artisti in corsia: appuntamento al Teatro Comunale di Catanzaro

Arte, emozione e musica a sostegno dei bambini e delle bambine ricoverati nei reparti di Pediatria e Oncoematologia Pediatrica dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria “Renato Dulbecco”.

Domani a partire dalle 20.30 al Teatro Comunale di Catanzaro l’ottava edizione di Artisti in corsia, la serata solidale organizzata dall’associazione Acsa&Ste Ets, guidata dal presidente Giuseppe Raiola, e sostenuto anche dal Lions Club Catanzaro Host, presieduto dall’avvocato Vincenzo Gallo.

Il ricavato della serata sarà interamente devoluto al progetto “We Will Make Your Dream Come True”, che negli anni ha permesso di trasformare desideri dei piccoli pazienti in esperienze indimenticabili: viaggi, avventure, momenti di bellezza che hanno aiutato tanti piccoli pazienti e le loro famiglie a ritrovare respiro e speranza.

L’iniziativa, divenuta negli anni un simbolo nazionale di umanizzazione delle cure, torna con l’entusiasmo di sempre e con una formula rinnovata, firmata dal direttore artistico Francesco Passafaro, affiancato da Sarah Memola, che ha voluto creare uno spettacolo capace di unire intrattenimento e solidarietà, valorizzando allo stesso tempo i giovani protagonisti: gli Artisti in corsia.

Tra gli ospiti più attesi ci sarà Gennaro Calabrese, ormai di casa all’evento: per lui sarà la terza partecipazione, testimonianza di un legame autentico con il progetto e con i bambini. Calabrese ha anche dedicato un video promozionale sui suoi canali social, invitando la cittadinanza a sostenere la serata. Insieme a lui, saliranno sul palco Santino Cardamone – con una sorpresa speciale – e Francesco Repice.

A tutti l’invito a partecipare: ogni presenza è un frammento di speranza, ogni biglietto un sogno che può diventare realtà.