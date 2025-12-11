Catanzaro: lunedì 15 dicembre sospensione servizio e scuole chiuse per lavori urgenti su condotta Alli-Santa Domenica

L’ufficio acquedotti di Palazzo de Nobili ha ricevuto comunicazione da Sorical che devono essere effettuati interventi urgenti e improcrastinabili lungo la condotta di adduzione all’impianto di Alli-Santa Domenica per consentire la riparazione di perdite riscontrate lungo la rete e ottimizzare la distribuzione. Concordando sull’esigenza di intervenire lunedì 15 dicembre,

sarà necessario sospendere il servizio di erogazione dalla tarda serata di domenica 14 fino al pomeriggio di lunedì 15 dicembre.

A risentire dei disagi saranno le utenze delle seguenti zone: Quartiere Gagliano, Petrosa, Madonna del Pozzo, Santa Lucia; Quartiere Mater Domini e via Campanella, Quartiere Sant’Antonio; Quartiere Siano Chalet, via dei tulipani, Quartiere Santo Janni; Quartiere Catanzaro Nord da via Luigi Rossi a via Indipendenza, da via Cortese a San Leonardo, via Schipani; Catanzaro centro da via Indipendenza, Corso Mazzini, via Acri, via Normanni, Bellavista, Porta Marina; Fondachello, Samà, viale dei Bizantini, Sala, via Conti Falluc; Campagnella, Parco dei Principi; Via Molè, via Lucrezia della Valle, Germaneto.

Pertanto, è stata disposta la chiusura delle scuole per lunedì 15 dicembre, nelle aree interessate, con la sospensione di tutte le attività.

ELENCO SCUOLE COMUNALI:

IC MATER DOMINI – IC NORD EST- MANZONI

IC PATARI- RODARI – PASCOLI – ALDISIO

CONVITTO GALLUPPI

FONTANA VECCHIA – SCUOLA MATERNA VIA FONTANA VECCHIA

CATANZARO CARBONE – SCUOLA MATERNA CORSO MAZZINI 51

PIANO CASA – SCUOLA MATERNA VIA MATTIA PRETI

GALLUPPI – SCUOLA PRIMARIA CORSO MAZZINI, 51

MADDALENA – SCUOLA PRIMARIA CORSO MAZZINI, 51

PIANO CASA – SCUOLA PRIMARIA – VIA U. BOCCIONI

SCUOLA SECONDARIA I GRADO CORSO MAZZINI, 51

IC CZ SALA S. MARIA MILANI – PRETI

SCUOLA DELL’INFANZIA SANTO IANNI – CONTRADA SANTO JANNI, 68

SCUOLA DELL’INFANZIA SAMÀ – VIA D.M. PISTOIA

SCUOLA DELL’INFANZIA CAMPAGNELLA – VIA L. DA VINCI

SCUOLA DELL’INFANZIA SANT’ANNA – VIA FIUME MESIMA

SCUOLA DELL’INFANZIA CAVA – VIA ANCINALE

SCUOLA PRIMARIA CAVA – VIA ANCINALE

SCUOLA PRIMARIA FIUME NETO – VIA FIUME NETO, 31

SCUOLA PRIMARIA SAMÀ – VIA DOMENICO MARINCOLA PISTOIA

SCUOLA PRIMARIA CAMPAGNELLA – VIA L. DA VINCI

SCUOLA PRIMARIA SANT’ANNA – VIA FIUME MESIMA

SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO TRAVERSA DEGLI ANGIOINI

SCUOLA DELL’INFANZIA “VIA XXVIII OTTOBRE” VIA MONSIGNOR APA

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO – PLESSO “MATTIA PRETI” – VIA S. MICHELE

CPIA

SCUOLA INFANZIA “G.PEPE”

ELENCO ISTITUTI PROVINCIALI:

– CONVITTO NAZIONALE “P. GALLUPPI” – SEDE LICEO CLASSICO

– IIS “SICILIANI – DE NOBILI”

– IIS “V. EMANUELE II – CHIMIRRI”

– IIS “GRIMALDI-PACIOLI-PETRUCCI-FERRARIS-MARESCA” AD ECCEZIONE DEI PLESSI PACIOLI, PETRUCCI

– ITTS “E SCALFARO”

– POLO DID. CAR. C. CIR. “UGO CARIDI”

– POLO DIDAT. CARCERARIO I. P. M.