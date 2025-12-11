Catanzaro: lunedì 15 dicembre sospensione servizio e scuole chiuse per lavori urgenti su condotta Alli-Santa Domenica

L’ufficio acquedotti di Palazzo de Nobili ha ricevuto comunicazione da Sorical che devono essere effettuati interventi urgenti e improcrastinabili lungo la condotta di adduzione all’impianto di Alli-Santa Domenica per consentire la riparazione di perdite riscontrate lungo la rete e ottimizzare la distribuzione. Concordando sull’esigenza di intervenire lunedì 15 dicembre,
sarà necessario sospendere il servizio di erogazione dalla tarda serata di domenica 14 fino al pomeriggio di lunedì 15 dicembre.
A risentire dei disagi saranno le utenze delle seguenti zone:
Quartiere Gagliano, Petrosa, Madonna del Pozzo, Santa Lucia;
Quartiere Mater Domini e via Campanella, Quartiere Sant’Antonio;
Quartiere Siano Chalet, via dei tulipani, Quartiere Santo Janni;
Quartiere Catanzaro Nord da via Luigi Rossi a via Indipendenza, da via Cortese a San Leonardo, via Schipani;
Catanzaro centro da via Indipendenza, Corso Mazzini, via Acri, via Normanni, Bellavista, Porta Marina;
Fondachello, Samà, viale dei Bizantini, Sala, via Conti Falluc;
Campagnella, Parco dei Principi;
Via Molè, via Lucrezia della Valle, Germaneto.
Pertanto, è stata disposta la chiusura delle scuole per lunedì 15 dicembre, nelle aree interessate, con la sospensione di tutte le attività.
ELENCO SCUOLE COMUNALI:
IC MATER DOMINI – IC NORD EST- MANZONI
- CAMPANELLA IC MATERDOMINI – SCUOLA INFANZIA E PRIMARIA – VIALE T. CAMPANELLA,125
- GIORGIO GABER IC MATERDOMI – SCUOLA DELL’INFANZIA E SCUOLA PRIMARIA
- CAVITA IC MATERDOMINI – SCUOLA DELL’INFANZIA VIA BARLAAM DA SEMINARA
- DOMINIANNI – IC MATERDOMINI – SCUOLA DELL’INFANZIA -VIA ORTI
- M. DE LORENZO IC MATERDOMINI – SCUOLA PRIMARIA – VIA ORTI
- A .GIGLIO – SCUOLA PRIMARIA VIA GRAVINA
- MATERDOMINI – SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO – PLESSO “LAMPASI” VIA A. FRANGIPANE
- MATERDOMINI – SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO – PLESSO “LAMPASI” VIA ORTI
- SIANO NORD– SCUOLA DELL’INFANZIA – VIA FERDINANDEA 6
- SIANO NORD – SCUOLA PRIMARIA – VIA REGINA MADRE
- SIANO SUD – SCUOLA PRIMARIA – VIA FERDINANDEA
- SIANO – SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO – VIA FERDINANDEA
IC PATARI- RODARI – PASCOLI – ALDISIO
- CATANZARO ALDISIO IC – SCUOLA DELL’INFANZIA – SCUOLA PRIMARIA – VIA DE GASPERI N. 4
- CATANZARO LAURA D’ERRICO – SCUOLA PRIMARIA – SCUOLA DELL’INFANZIA – VIALE DE FILIPPIS
- CATANZARO “G. PASCOLI” – SECONDARIA DI I GRADO – VIA MARIO GRECO,31
- RODARI – SCUOLA DELL’INFANZIA – SCUOLA PRIMARIA -VIA BROUSSARD N. 3
- GAGLIARDI – SCUOLA DELL’INFANZIA – VIA CARBONARI- STADIO
- GAGLIARDI – SCUOLA PRIMARIA – VIA MOTTOLA D’AMATO
- G.PATARI – SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO – VIA DANIELE, 17
CONVITTO GALLUPPI
- FONTANA VECCHIA – SCUOLA MATERNA VIA FONTANA VECCHIA
- CATANZARO CARBONE – SCUOLA MATERNA CORSO MAZZINI 51
- PIANO CASA – SCUOLA MATERNA VIA MATTIA PRETI
- GALLUPPI – SCUOLA PRIMARIA CORSO MAZZINI, 51
- MADDALENA – SCUOLA PRIMARIA CORSO MAZZINI, 51
- PIANO CASA – SCUOLA PRIMARIA – VIA U. BOCCIONI
-
SCUOLA SECONDARIA I GRADO CORSO MAZZINI, 51
IC CZ SALA S. MARIA MILANI – PRETI
- SCUOLA DELL’INFANZIA SANTO IANNI – CONTRADA SANTO JANNI, 68
- SCUOLA DELL’INFANZIA SAMÀ – VIA D.M. PISTOIA
- SCUOLA DELL’INFANZIA CAMPAGNELLA – VIA L. DA VINCI
- SCUOLA DELL’INFANZIA SANT’ANNA – VIA FIUME MESIMA
- SCUOLA DELL’INFANZIA CAVA – VIA ANCINALE
- SCUOLA PRIMARIA CAVA – VIA ANCINALE
- SCUOLA PRIMARIA FIUME NETO – VIA FIUME NETO, 31
- SCUOLA PRIMARIA SAMÀ – VIA DOMENICO MARINCOLA PISTOIA
- SCUOLA PRIMARIA CAMPAGNELLA – VIA L. DA VINCI
- SCUOLA PRIMARIA SANT’ANNA – VIA FIUME MESIMA
- SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO TRAVERSA DEGLI ANGIOINI
- SCUOLA DELL’INFANZIA “VIA XXVIII OTTOBRE” VIA MONSIGNOR APA
- SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO – PLESSO “MATTIA PRETI” – VIA S. MICHELE
CPIA
SCUOLA INFANZIA “G.PEPE”
ELENCO ISTITUTI PROVINCIALI:
– CONVITTO NAZIONALE “P. GALLUPPI” – SEDE LICEO CLASSICO
– IIS “SICILIANI – DE NOBILI”
– IIS “V. EMANUELE II – CHIMIRRI”
– IIS “GRIMALDI-PACIOLI-PETRUCCI-FERRARIS-MARESCA” AD ECCEZIONE DEI PLESSI PACIOLI, PETRUCCI
– ITTS “E SCALFARO”
– POLO DID. CAR. C. CIR. “UGO CARIDI”
– POLO DIDAT. CARCERARIO I. P. M.
