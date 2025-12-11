Azione: “Lamezia baricentrica, ma si investe altrove: servono spiegazioni immediate”

«La decisione di spostare la base Canadair da Lamezia Terme all’aeroporto di Crotone richiede risposte chiare e immediate. Non possiamo accettare motivazioni così vaghe per una scelta che impatta sulla sicurezza dei cittadini e sull’intero territorio» dichiara Valentina Stella (Azione).



Azione esprime forte preoccupazione riguardo alla decisione del Ministero dell’Interno, che risulta non coerente con le stesse valutazioni tecniche del Viminale, secondo cui Lamezia è la sede più baricentrica e strategica per le attività antincendio. A questo si aggiunge la posizione nettamente contraria dei Vigili del Fuoco, che si sono sempre espressi contro lo spostamento della base, ritenendolo poco funzionale e potenzialmente dannoso per l’operatività.

«Se la centralità operativa di Lamezia è confermata da tutti i soggetti tecnici, perché investire fondi pubblici per costruire nuovi hangar altrove quando infrastrutture adeguate esistono già?» afferma Stella, evidenziando l’assenza di una logica chiara alla base della scelta.

Lo spostamento della base avrebbe inoltre ricadute pesanti sulle scuole di formazione che operano nel territorio lametino, come la scuola DOS (Direttori Operazioni di Spegnimento), che da anni beneficia della presenza della flotta e delle attività correlate alla base Canadair. Una decisione che rischia di indebolire un sistema formativo consolidato, riconosciuto e strategico.

L’aeroporto di Lamezia non può essere trattato come una pedina politica o commerciale: è un’infrastruttura strategica non solo per la sicurezza e la capacità della Calabria di rispondere prontamente alle emergenze incendi, ma anche per garantire i collegamenti civili fondamentali che servono l’intera regione, rappresentando il principale hub di trasporto per cittadini, lavoratori e turisti.

Come Azione, partito da sempre impegnato sul tema della difesa dell’aeroporto di Lamezia e dei Canadair, ribadiamo che non arretreremo davanti a questa contraddizione tra dichiarazioni ufficiali e scelte operative.

Rivolgiamo una richiesta pubblica e trasparente di posizione ai neo–consiglieri regionali Bevilacqua e Ionà. Chiediamo, inoltre, un commento all’On. Furgiuele (Lega) affinché chiarisca il senso politico e amministrativo di questa decisione.

Interviene anche Annita Vitale, Segretaria Cittadina e Consigliera Comunale di Azione, che dichiara: «È necessario che il Sindaco risponda immediatamente e si assuma la responsabilità di difendere ciò che Lamezia ha costruito in decenni. Questo territorio non può permettersi di perdere un presidio così strategico».