Lamezia, De Sensi e Gianturco: “Consegnati i lavori per la riqualificazione del centro storico di San Pietro Lametino”

Si è tenuta oggi pomeriggio la consegna ufficiale dei lavori di riqualificazione urbana del centro storico di San Pietro Lametino, un intervento strategico finanziato nell’ambito del PNRR – Programma Innovativo Nazionale per la Qualità dell’Abitare (PINQuA), per un importo complessivo pari a 7,8 milioni di euro. L’opera, attesa da anni, è stata affidata con Determinazione dirigenziale n. 115 del 26 agosto 2025 (R.G. n. 1494/2025, Proposta n. 2627/2025) e rientra nel quadro delle opere programmate con CUP C81B21003550001.

La consegna rappresenta un passaggio concreto verso la trasformazione di un’area rimasta a lungo segnata dal degrado, con l’obiettivo di restituire spazi sicuri, accessibili e pienamente fruibili. Il progetto prevede la riqualificazione degli spazi pubblici, la valorizzazione del patrimonio edilizio, il miglioramento dell’accessibilità urbana e l’inserimento di soluzioni innovative e sostenibili, con una forte attenzione alla qualità della vita dei residenti.

<<Con la consegna dei lavori di oggi, diamo inizio a un intervento che non è solo edilizio, ma sociale e culturale – dichiara l’Assessore ai Lavori Pubblici Gabriella De Sensi –. San Pietro Lametino tornerà a essere un luogo vissuto, sicuro e accogliente, capace di offrire nuove opportunità ai cittadini e di contribuire a rafforzare l’identità storica della nostra comunità. Si tratta di un investimento che guarda al futuro con serietà e visione, integrando rigenerazione urbana, qualità abitativa e servizi.>>

Il progetto, approvato dalla Giunta comunale con delibera n. 225 dell’8 agosto 2025, è stato seguito dalla Centrale di Committenza Invitalia e vedrà il Consorzio Stabile Agorà Scarl quale soggetto esecutore dei lavori in appalto integrato. A supporto, la Direzione Lavori e il Coordinamento della Sicurezza in fase di esecuzione sono stati affidati al raggruppamento guidato dalla società SICEF S.r.l.

<<Come Presidente della V Commissione Consiliare – aggiunge Mimmo Gianturco – considero questa giornata un risultato importante non solo per San Pietro Lametino, ma per tutta la città. Abbiamo lavorato in sinergia, maggioranza e minoranza, per accompagnare un processo che restituirà dignità a un quartiere e rafforzerà la coesione della nostra comunità. L’avvio dei lavori dimostra che, quando si agisce con responsabilità e concretezza, la politica sa essere al servizio dei cittadini. Oggi raccogliamo i frutti di un lavoro lungo, che ora si traduce in fatti concreti e tangibili.>>

La consegna dei lavori rappresenta un momento di svolta per San Pietro Lametino e per l’intera città di Lamezia Terme. Le istituzioni locali confermano il loro impegno a seguire passo dopo passo l’avanzamento del cantiere, affinché l’opera sia completata nei tempi stabiliti e restituisca presto alla comunità uno spazio rinnovato, inclusivo e pienamente fruibile.

