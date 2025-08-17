West Nile, stanotte la disinfestazione anti zanzare nella zona ovest di Catanzaro

Prosegue il piano straordinario di disinfestazione curato dal Comune di Catanzaro al fine di contrastare la presenza delle zanzare portatrici del virus “West Nile”.

Nella notte tra domenica 17 e lunedì 18 agosto, dalle ore 00:05 alle ore 06:00, sarà interessata dall’intervento la zona ovest della città: Gagliano; Materdomini; Cavita; rione De Filippis; via Lucrezia Della Valle; via Conti Falluc; Germaneto.

Le operazioni coordinate dal settore Ambiente hanno l’obiettivo di tutelare la salute pubblica e garantire condizioni di sicurezza igienico-sanitaria, alla luce dei recenti contagi che stanno interessando anche la Calabria. A tal fine, si ribadiscono le raccomandazioni rivolte a tutta la cittadinanza: evitare ristagni d’acqua in sottovasi, secchi, grondaie e contenitori vari; coprire o svuotare frequentemente bidoni e serbatoi; cambiare spesso l’acqua di abbeveratoi e ciotole per animali; utilizzare zanzariere e repellenti personali, soprattutto nelle ore serali.

Durante le operazioni di disinfestazione, invece si raccomanda, in via precauzionale, di tenere le finestre chiuse; tenere in casa gli animali domestici; non sostare in ambienti aperti e per le 2 ore successive alla disinfestazione; evitare di stendere biancheria; coprire adeguatamente le derrate alimentari e le piantagioni ortofrutticole, evitando comunque il consumo dei prodotti, se non opportunamente lavati, nelle 48 ore successive alla disinfestazione.