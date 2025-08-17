Il 18 agosto ad Isca Marina la finale regionale di Miss Film Festival 2025

Si terrà lunedì 18 agosto 2025 alle ore 21 presso la piazza San Michele di Isca Marina la finale regionale di Miss Film Festival 2025.

Il concorso dell’agenzia Focalizza Agency di Massimo Spanò fa tappa in Calabria, un evento che unisce moda, cinema e talento. La serata sarà condotta da Cettina Crupi e ospiterà il famoso regista e attore italiano Tony Morgan.

All’evento parteciperanno il sindaco di Isca, Vincenzo Mirarchi, l’avvocato per i diritti delle donne Sara Spanò e l’attore Rino Rodio. Alla giuria composta da esperti del settore il compito di selezionare le finaliste calabresi che parteciperanno alla finalissima del 6 settembre, sempre a Isca Marina dove saranno presenti oltre alla Calabria, anche le finaliste provenienti dalla Lombardia, dal Piemonte e dalla Sicilia.

Ai vincitori sarà offerta un’opportunità di ingresso nel mondo del cinema e dello spettacolo, attraverso la partecipazione ad un film. Si esibirà la cantante Anna La Croce. Riprese Telemia canale 76 dgt.