Centenario Franco Costabile, a Lamezia la proiezione del film “I passi sulla testa”

Un evento imperdibile per tutti gli appassionati di cultura e letteratura: la proiezione del lungometraggio “I passi sulla testa”, in occasione del centenario di Franco Costabile. Questo evento avrà luogo martedì 28 maggio, ore 17:30, al Teatro “Franco Costabile” di Lamezia Terme (Sambiase) e promette di essere un tributo emozionante alla memoria del celebre poeta.

Il film, diretto dal regista lametino Francesco Caligiuri, offre uno sguardo intenso e profondo sugli ultimi giorni di vita di Franco Costabile. Non si tratta di un semplice documentario ma di un’autentica opera cinematografica che, con un approccio diretto e senza filtri, esplora l’apice della nevrosi costabiliana. Caligiuri, con la sua visione unica, tenta di dare una chiave interpretativa personale e audace alla complessa psiche del poeta.

La serata inizierà con un dibattito che vedrà la partecipazione dello stesso regista. Sarà un’occasione preziosa per il pubblico di conoscere le motivazioni e le ispirazioni che hanno portato Caligiuri a realizzare questo progetto. Il dibattito offrirà un’opportunità unica per approfondire la comprensione del film e del suo soggetto, nonché per fare domande direttamente all’autore.

Prima del dibattito, saranno consegnati i diplomi di partecipazione al corso “Sentieri d’Arte”. Questo progetto ha rappresentato un percorso formativo significativo per molti giovani appassionati d’arte e storia e la consegna dei diplomi aggiungerà un tocco speciale alla serata.

L’evento del 28 maggio promette di essere un momento di grande rilevanza culturale, un’occasione per celebrare la vita e l’opera di Franco Costabile attraverso