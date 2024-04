Nuovi orari di apertura al pubblico per il settore Patrimonio-Provveditorato di Palazzo de Nobili. L’ufficio con sede in via Pugliese n. 30 (Palazzo Scacco Matto) riceve i cittadini il lunedì, dalle 14.30 alle 16.30, e il venerdì, dalle 09.00 alle 12.00. Non sarà consentito il ricevimento fuori dai giorni e dagli orari di servizio indicati.