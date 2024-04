Catanzaro, Capellupo: “La Giunta comunale mantiene gli impegni: via libera alla trasformazione di contratti part-time in full-time”

“Con il via libera del Piano integrato di attività e organizzazione 2024-2026 questa Amministrazione comunale ha dato seguito concretamente agli impegni presi nei confronti dei dipendenti comunali e di tutta la cittadinanza. La delibera approvata in Giunta prevede l’avvio delle procedure necessarie per la trasformazione di un significativo numero di contratti di lavoro da part-time a full-time. Questa decisione riguarderà in particolare i dipendenti comunali che prestano servizio dal novembre 2020, i quali vedranno il proprio orario di lavoro incrementato fino a raggiungere il tempo pieno. L’Amministrazione guidata dal sindaco Nicola Fiorita dimostra così di saper gestire con oculatezza e responsabilità le risorse umane del Comune, mirando alla creazione di condizioni lavorative più stabili e soddisfacenti per i nostri impiegati. Questo provvedimento è la concreta realizzazione di una delle promesse fatte dalla nostra maggioranza e discusse anche in recenti consigli comunali. Con queste azioni, dimostriamo che le parole si trasformano in fatti, e che l’ascolto e le necessità della nostra comunità sono sempre al centro della nostra politica”.