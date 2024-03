Lavori Sorical: lunedì 4 marzo chiuse alcune scuole di Catanzaro sud per mancanza d’acqua

Per lavori urgenti sulla rete idrica programmati da Sorical, sarà necessario interrompere l’erogazione dell’acqua lunedì 4 marzo, dalle ore 8:00 e per quasi tutta la giornata, nella zona sud della città. L’ufficio Acquedotti di Palazzo De Nobili specifica che, in particolare, saranno interessati i quartieri Sala, Fondachello, Samà, Santa Maria fino a via conti Falluc, Cava, Signorello, Santo Ianni, Campagnella, Sala fino a viale Cassiodoro, Bellino, Barone, viale Crotone, Giovino e Lido da via Melito Porto Salvo fino al lungomare “Pugliese”.

In considerazione dei disagi arrecati dal disservizio, il sindaco Nicola Fiorita ha disposto con ordinanza la chiusura dei plessi scolastici di competenza comunale e provinciale situati nelle aree interessate dal mancato approvvigionamento idrico.

In particolare: I.C. “Catanzaro Sala – don Milani”; I.C. “Mattia Preti”; I.C. “Casalinuovo”; I.C. “Vivaldi”; I.I.S. “E. Fermi”; I.T.E. “Petrucci – Ferraris – Maresca”; I.T.E. “Grimaldi – Pacioli” (sede “Pacioli”).