Cpr, Carpino: “Costa si informi. È Salvini che vuole costruire i nuovi lager”

“Il consigliere Costa, leghista riluttante, dovrebbe imparare a leggere con più attenzione i documenti e le dichiarazioni. Se lo avesse fatto, forse si sarebbe evitato l’ennesima figuraccia, attribuendo falsamente al sindaco Fiorita una posizione di destra sulla questione del Centro per i rimpatri. Esattamente il contrario. Fiorita, e noi con lui, non vuole il Cpr perché lo considera una struttura disumana e inutile in cui vengono violati i diritti e la dignità delle persone. Chi invece vuole costruire questi nuovi lager è il leader della Lega Salvini, spalleggiato dal ministro dell’interno Piantedosi che di Salvini è stato in passato stretto collaboratore. Il consigliere Costa ha poche idee, ma confuse. Segua un po’ meglio il dibattito politico sui giornali, si informi un po’ prima di scrivere a vanvera”. Lo afferma in una nota il consigliere comunale Alberto Carpino.