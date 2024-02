Operazione contro associazione armata: 22 arresti a Catanzaro

I carabinieri del Nucleo investigativo del comando provinciale di Catanzaro hanno dato esecuzione all’ordinanza di custodia cautelare emessa dal gip del Tribunale di Catanzaro, su richiesta della procura della Repubblica – Direzione distrettuale antimafia di Catanzaro, nei confronti di 22 indagati. Diciannove sono finiti in carcere e tre ai domiciliari per le ipotesi di reato di associazione di tipo mafioso armata, concorso esterno in associazione mafiosa, e altri reati, anche aggravati dalle modalità e finalità mafiose, quali estorsione, reati in materia di armi, detenzione e traffico illecito di stupefacenti, nonché di ricettazione, sequestro di persona, furto in abitazione e danneggiamento seguito da incendio.