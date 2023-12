Catanzaro, Borelli: “Nuova sede dedicata per Sportello Microcredito negli uffici delle Attività Economiche”

Il Comune di Catanzaro rilancia lo sportello del microcredito e lo fa con una nuova veste organizzativa e logistica. L’assessore alle attività economiche Antonio Borelli rende noto che il servizio, già attivo da alcuni anni che offre supporto e orientamento per la creazione o l’implementazione di piccole e medie attività imprenditoriali, avrà una nuova sede dedicata al pubblico nell’edificio che ospita gli uffici del settore, ben segnalata da una targa presente all’ingresso su via Jannoni. “L’amministrazione ha inteso consolidare il rapporto di collaborazione in essere con l’Ente nazionale per il microcredito, individuando un nuovo percorso strategico che si integra nella più ampia visione relativa alla pianificazione delle attività economiche e produttive”, afferma l’assessore Borelli a margine di un incontro tecnico con Rosaria Mustari, Consigliere di amministrazione dell’Ente nazionale per il Microcredito, Antonio Rispoli, coordinatore di Yes I Start Up Calabria, e gli altri operatori. “Lo sportello sarà, quindi, attivo nei normali orari di ufficio (lunedì e mercoledì dalle 9 alle 13 e dalle 15.30 alle 16.30) con l’obiettivo di supportare gratuitamente e affiancare, grazie alla presenza di consulenti e tutor dell’Ente nazionale, coloro che intendano accedere ai finanziamenti per l’avvio o lo sviluppo di attività. Un percorso complesso che, per poter essere davvero produttivo, ha bisogno di essere orientato e guidato fino alla conclusione con la giusta competenza specialistica. A tal fine, il supporto dell’Ente nazionale per il Microcredito può rappresentare una bussola preziosa per valutare la sostenibilità economica dell’idea imprenditoriale e accedere a prestiti, per avviare o sviluppare l’attività, con il vantaggio della garanzia statale del Fondo di Garanzia per le PMI dell’80%.

L’amministrazione comunale ha voluto, quindi, sposare questa mission condividendo anche l’impegno che l’Ente nazionale per il microcredito, con i suoi diversi progetti, porta avanti anche a vantaggio, tra l’altro, dell’imprenditoria femminile e a sostegno delle donne vittime di violenza. L’auspicio – conclude Borelli – è quello di riuscire a incrementare ancora di più la stima dei prestiti concessi a fronte delle richieste di finanziamento, ma soprattutto l’autoimprenditorialita. La scelta della nuova sede dello sportello con il personale preposto del settore attività economiche va, quindi, nella direzione di un servizio che vuole essere rispondente ai bisogni degli utenti”.

L’attenzione riservata alle attività promosse dall’Ente per il Microcredito – secondo Rosaria Mustari – evidenzia “la sensibilità dell’amministrazione comunale rispetto a coloro che non riescono ad accedere al credito, perché sprovvisti di garanzie da offrire alle banche, i cosiddetti “non bancabili”, e alle tematiche della lotta alla povertà e dell’inclusione sociale. La ripresa della collaborazione con il Comune di Catanzaro è il segno di una rinnovata volontà di sostenere il lavoro e l’economia con uno strumento che si rivolge alle realtà più piccole o in difficoltà, ai piccoli imprenditori, ai professionisti, alle donne, ai giovani, dando loro la possibilità di accedere a finanziamenti e di essere accompagnati prima, durante e dopo l’avvio e lo sviluppo della nuova attività. Una scelta amministrativa molto significativa, che mira a coniugare la crescita dell’economia e l’inclusione sociale, mettendo al centro dell’intervento istituzionale non il profitto, ma la persona”.