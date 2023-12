Giornata internazionale sulla disabilità a Catanzaro, l’assessore Pino: “Occasione per riflettere su una città più accessibile a tutti”

“La Giornata internazionale sulla disabilità è stata un’occasione importante per riflettere sul diritto all’inclusione sociale e lavorativa delle persone con disabilità. L’assessorato è al lavoro nella realizzazione di iniziative volte a migliorare la qualità della vita, con occasioni che mirano a fornire supporto e opportunità nell’ambito dell’istruzione, del lavoro e dell’accesso ai servizi.

In questa giornata vogliamo sottolineare l’importanza di un approccio che consideri la diversità non come un limite, ma come una ricchezza per l’intera comunità. L’inclusione e la sensibilizzazione sono fondamentali per costruire una società che accoglie e valorizza ogni suo membro. Con speranza e determinazione, continueremo a lavorare per un futuro in cui ogni persona, indipendentemente dalle sue abilità, possa vivere pienamente nella nostra comunità. Con questi percorsi, intendiamo sostenere le persone con disabilità nel loro percorso di inclusione, offrendo loro servizi di supporto, formazione e orientamento al lavoro. Crediamo che l’inclusione sia un diritto fondamentale, e ci impegniamo a lavorare per realizzarla in ogni sua forma”.

Lo afferma in una nota l’assessore alle politiche sociali, Giusy Pino.