A due catanzaresi il collare Collegium Cocorum della Federazione Italiana Cuochi

Si è svolta a Roma la cerimonia di consegna del collare Collegium Cocorum, prestigiosa onorificenza al merito professionale che viene rilasciata dalla Federazione Italiana Cuochi agli chef che hanno operato ed operano da oltre 25 anni nell’arte culinaria, onorando la tradizione e il prestigio della millenaria cucina italiana.

A riceverlo anche due catanzaresi, Valentina Amato, di origini pugliesi ma ormai innamorata del territorio calabro e adottata dal capoluogo, e Antonella Arena.

Valentina ed Antonella, oltre ad avere la stessa passione per la cucina, sono anche socie nella loro attività professionale dedicate alla gastronomia salata e dolce, attraverso uno store e un laboratorio dove fanno formazione, anche nel sociale, sostenendo associazioni e realtà che lavorano con persone in difficoltà.

“Siamo onorate di questo riconoscimento alla carriera – affermano Amato ed Arena – in un settore dove dobbiamo ancora conquistare tanti diritti come professionisti, come la creazione un albo professionale e il riconoscimento per un lavoro per noi bellissimo ed appagante ma usurante.”