Dimensionamento scolastico, l’istituto comprensivo Sant’Eufemia scende in piazza contro l’accorpamento

Si è tenuta quest’oggi una manifestazione indetta dai genitori degli alunni frequentanti l’istituto comprensivo Sant’Eufemia.

Studenti, genitori ma anche cittadini interessati alla vicenda si sono ritrovati davanti all’istituto per poi costituire un corteo che ha sfilato per le principali vie del quartiere con un solo coro:”no all’accorpamento”.

Successivamente nei locali dell’aula magna della scuola è stato convocato dal Presidente ing. Fabio Isabella un Consiglio di Istituto straordinario al quale hanno preso parte, oltre alla dirigente, dott.ssa Antonella Cerra, i rappresentanti dei docenti e dei genitori dell’IC Sant’Eufemia, più precisamente di Gizzeria (capoluogo e lido), di loc. Mortilla e San Pietro Lametino.

Il Consiglio, visto il il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275 “regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni scolastiche ai sensi dell’articolo 21 della legge 15 marzo 1997, n.59”, preso atto della deliberazione n. 336 della Giunta Regionale – Regione Calabria – del 21/07/2023 che recita: “Le Province e la Città Metropolitana nel formulare alla Regione la propria proposta di riorganizzazione della rete scolastica potranno adottare le necessarie compensazioni sulla base dei seguenti criteri:

– nelle aree scarsamente popolate, nelle aree periferiche e che si caratterizzano per condizioni di

particolare isolamento si può tendere a costituire/mantenere autonomie scolastiche con un numero di

almeno 600 alunni;

– nelle aree ad alta densità demografica, in particolare nei comuni capoluogo e nei comuni superiori a 15.000 abitanti, si può tendere a costituire/mantenere autonomie scolastiche con un numero di almeno 1000 alunni.

L’I.C. s.eufemia conta ben 960 alunni! Considerate inoltre le numerose etnie presenti nell’IC “Sant’ Eufemia” che convivono nella logica del rispetto e dell’accoglienza, favorendo la crescita culturale degli alunni in una dimensione interculturale e multietnica, e precisamente alunni di nazionalità albanese, algerina, australiana, bulgara, cinese, egiziana, gambiana, indiana, marocchina, rumena, senegalese, tedesca, ucraina, si registra anche la presenza di alunni Rom oltre alla presenza di 36 alunni con disabilità, 15 con DSA, numerosissimi con un PDP che esigono particolari cure per le loro problematiche, come da indicazione delle Linee Guida, delibera all’unanimità dei presenti (genitori dell’IC Sant’Eufemia, più precisamente di Gizzeria (capoluogo e lido), di loc. Mortilla e San Pietro Lametino) :

Di esprimere agli Organi Competenti (Regione Calabria, Consiglio Comunale Lamezia Terme e Consiglio Provinciale) il parere negativo alla proposta del Consiglio Provinciale in merito all’IC Sant’Eufemia in quanto questa istituzione scolastica non è contemplata dal dimensionamento;

Di deliberare la proposta di mantenere l’autonomia dell’IC Sant’Eufemia per come oggi costituita;

Di deliberare ed approvare eventuali accorpamenti di altri sedi scolastiche del territorio, prive di dirigenza,

qualora ne ricorrano le condizioni.

Di seguito il link del verbale già trasmesso agli organi competenti

https://www.icseufemia.edu.it/attachments/article/3315/consiglio_di_istituto_straordinario_del_14-10-

2023.pdf