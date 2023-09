La multiutility trevigiana ‘Ascopiave’ realizzerà nel Catanzarese parco eolico da 21,6 megawatt

Il Gruppo Bcc Iccrea finanzierà con 24,5 milioni di euro la multiutility trevigiana Ascopiave per la realizzazione in Calabria di un parco eolico da 21,6 Megawatt. Il parco eolico avrà una produzione di circa 40 milioni di chilowattora all’anno, in grado di soddisfare il fabbisogno energetico di circa 14mila famiglie, con un effetto di riduzione della CO2 pari all’assorbimento di circa 350.000 alberi.

Il parco eolico, denominato “Petronà-Wp1”, sarà composto da 6 aerogeneratori ‘Vestas’ di potenza unitaria pari a 3,6 megawatt per una potenza complessiva pari a 21,6 megawatt, nei comuni di Belcastro e Petronà (Catanzaro). L’entrata in esercizio è prevista a fine 2023.