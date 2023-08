20esima edizione del Magna Graecia Film Festival di Catanzaro, Capellupo: “Una rassegna capace di coniugare spettacolo e sociale”

“Quest’anno il Magna Graecia Film Festival di Catanzaro ha raggiunto nuove vette, con un programma cinematografico e culturale eccezionale che ha saputo catturare l’attenzione del pubblico nazionale e internazionale dando grandissima visibilità alla Calabria ed al suo Capoluogo.

Inoltre, il trionfo di questa edizione risiede non solo nella qualità delle opere presentate e degli ospiti arrivati in città, ma anche nell’approccio innovativo e inclusivo che il festival ha adottato, mettendo in risalto l’importanza delle tematiche sociali e della partecipazione comunitaria.

Un plauso speciale deve essere rivolto a Gianvito Casadonte, l’instancabile ideatore e motore del Festival, che con la sua dedizione, passione e creatività ha contribuito in modo significativo al successo, anche, di questa edizione. La sua visione audace di combinare il potere del cinema con le sfide sociali contemporanee ha portato alla creazione di un festival unico nel suo genere, in grado di coinvolgere, informare, ispirare il pubblico e portare la città al centro del dibattito cinematografico nazionale. Un ringraziamento speciale anche allo staff per aver reso possibile il risultato di questi giorni.

La 20esima edizione del Magna Graecia ha dimostrato ancora una volta che il cinema è un veicolo potente per il dialogo culturale e la riflessione sociale. L’auspicio è che il Magna Graecia di Catanzaro continui a crescere e ad evolversi negli anni a venire, rimanendo un faro luminoso nella scena culturale calabrese e italiana”.