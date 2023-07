PD Catanzaro, Mazzei: “Smarrito il senso dell’appartenenza. Spettacolo per nulla edificante”

“Ho provveduto ad informare la Segretaria Nazionale On.Elly Schlein, il Coordinatore della Segreteria nazionale On.Marta Bonafoni, mil Responsabile Nazionale Organizzazione On.Igor Taruffi, il Segretario regionale Sen.Nicola Irto, il Segretario provinciale Domenico Giampa’,la Commissione nazionale di Garanzia, la Commissione regionale di Garanzia, perché sia immediatamente interrotta l’irresponsabile spirale di comportamenti negativi che ledono credibilità ed immagine del PD nella Città di Catanzaro. E’ stato smarrito il senso dell’appartenenza fornendo alla pubblica opinione ed alla stessa comunità degli Iscritti uno spettacolo per nulla edificante ed in netto contrasto con lo sforzo che, in Calabria e nel Paese, si sta compiendo per ricostruire e rigenerare il PD.

A nessuno è consentito piegare il PD a logiche di “filiera” nel nome di vecchie e logore pratiche. Voglio sperare che la prudenza prevalga non soltanto dentro il PD ma anche laddove il PD è impegnato istituzionalmente e mi auguro che nessuno approfitti della “sofferenza” del PD per operazioni di mero potere”.

Lo dichiara il Presidente della Commissione di Garanzia provinciale della Federazione di Catanzaro Arch.Attilio Mazzei.