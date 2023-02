Lamezia, 200mila euro per la messa in sicurezza dell’alveo del torrente Turrina

Sottoscritta oggi con modalità digitale la Convenzione inerente la concessione di un finanziamento di euro 200.000 per “Intervento di messa in sicurezza dell’alveo del Torrente Turrina asta finale e posta nel territorio di Lamezia Terme”.

Il detto investimento è connesso con gli eventi di cui alle O.C.D.P.C. n. 558/18 e n. 833/22 e sono stati disposti dal Dipartimento Protezione Civile della Regione Calabria nella persona del Dirigente Generale Avv. Domenico Costarella e fa seguito a svariati altri finanziamenti ottenuti con la medesima misura per la messa in sicurezza dell’alveo del torrente Coschino, per la messa in sicurezza dell’affluente del torrente Canne, per il ripristino dell’officiosità idraulica del Bagni, per il ripristino dell’officiosità idraulica del Cantagalli e per il ripristino dell’officiosità idraulica del Fiume Amato.

Continua, quindi, l’impegno dell’Amministrazione – si legge in un comunicato stampa dello stesso ente – teso alla realizzazione di interventi strutturali ed infrastrutturali finalizzati alla mitigazione del rischio idraulico ed idrogeologico ed all’aumento del livello di resilienza delle strutture ed infrastrutture già colpite da eventi calamitosi nell’anno 2018; continua, altresì, ad esservi positiva interlocuzione con la Regione Calabria che mostra ancora una volta particolare attenzione e particolare vicinanza per il territorio di Lamezia Terme.