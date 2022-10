Governo, il sindaco Fiorita: “Bene Wanda Ferro sottosegretario, notizia positiva per Catanzaro”

“La nomina di Wanda Ferro a sottosegretario all’Interno è una notizia positiva per Catanzaro e la Calabria che potranno contare su una figura esperta e apprezzata all’interno del nuovo Governo nazionale”. Lo afferma il sindaco Nicola Fiorita nell’esprimere le proprie congratulazioni all’on. Ferro per l’incarico ricevuto.

“Un ruolo prestigioso e di primo ordine – continua – per la parlamentare catanzarese che, sono certo, saprà continuare a rappresentare e a tutelare al meglio gli interessi del territorio, con rinnovato senso di responsabilità e al di là di ogni schieramento politico. Wanda Ferro ha sempre risposto presente alle sollecitazioni della nostra città e auspico che, fin da subito, l’amministrazione possa confidare su una interlocuzione diretta e proficua per il bene di Catanzaro. A lei rivolgo, quindi, gli auguri di buon lavoro e un sincero in bocca al lupo per l’impegnativo percorso che si accinge ad intraprendere”.