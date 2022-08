Concerto alla pineta Giovino di Catanzaro, interrogazione dei consiglieri Donato e Parisi

I consiglieri Comunali di Rinascita, Valerio Donato e Gianni Parisi, hanno depositato una interrogazione avente ad oggetto la Delibera n. 294 del 11/08/2022 con la quale la Giunta Comunale di Catanzaro ha deliberato la compartecipazione del Comune di Catanzaro alla realizzazione della tappa del 18 Agosto 2022 della XXI Edizione della rassegna musicale “Peperoncino Jazz Festival”, organizzata dall’Associazione Culturale Picanto di Castrovillari, da realizzarsi presso la Pineta di Giovino di Catanzaro, destinando a detta Associazione un contributo pari ad € 7.000,00.

“La Delibera n. 294 del 11/08/2022 è stata adottata in deroga al regolamento sulla concessione dei contributi comunali, ma su un presupposto a nostro avviso erroneo. Ciò poiché la deroga –a concedere contributi senza tener conto delle condizioni previste dal regolamento- è prevista solo nel caso in cui l’iniziativa sia stata promossa direttamente dall’Amministrazione Comunale, ancorché in collaborazione con Enti e Associazioni.

Tuttavia, nel caso di specie, l’iniziativa non è stata promossa dal Comune di Catanzaro, secondo la previsione dell’ultimo comma dell’art. 6 del Regolamento, giacché, come riportato nelle premesse della stessa delibera, la concessione di contributo è stata adottata su proposta presentata dal Presidente dell’Associazione Culturale Picanto, con note del 09 e 10 agosto 2022.

Preso atto della solerzia con la quale gli Uffici hanno licenziato la pratica (ricevuta il 10 agosto e portata in Giunta con relativi pareri in data 11 agosto), si rileva che in questi casi il regolamento rimette ogni decisione alla competenza del Consiglio Comunale.

In particolare, infatti, il regolamento sopra citato dispone testualmente, all’art. 6, che Con deliberazione del Consiglio Comunale, sentite le competenti Commissioni e su proposta della Giunta, possono essere concessi contributi straordinari per attività di particolare rilievo, le cui richieste siano state presentate per comprovati e giustificati motivi, oltre i termini previsti”.

I Consiglieri hanno pertanto chiesto al Sindaco ed al Presidente del Consiglio Comunale “per quali motivi la Delibera n. 294 del 11/08/2022 è stata adottata sull’erroneo presupposto – smentito dallo stesso testo del citato provvedimento – che l’iniziativa dell’evento fosse stata intrapresa dal Comune di Catanzaro. Hanno chiesto, inoltre, se l’importo del contributo concesso con la Delibera n. 294 del 11/08/2022 e con la Determinazione n. 2354 del 17/08/2022 rispetta il limite del 10 %, imposto dall’art. 6 del Regolamento per la richiesta e la concessione di contributi.

Ciò al fine di comprendere se dette modalità operative si richiamano a desuete e contestate prassi oppure rientrano nell’ambito dello sbandierato “rinnovamento” che, a nostro avviso, tarda a percepirsi”.