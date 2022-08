Catanzaro: la consigliera comunale Lea Concolino aderisce al Gruppo Misto

La consigliera comunale Lea Concolino ha reso nota la decisione di aderire al Gruppo misto. “Senza venire meno alle posizioni politiche assunte all’atto della mia candidatura – ha affermato – ho preso atto delle dinamiche interne scaturite in seno al Consiglio e, dunque, maturato la scelta di entrare a far parte del Gruppo misto. Sottolineo la volontà di tenere fede al progetto che ha caratterizzato la coalizione nella quale sono stata candidata, rispettando il pensiero di quanti hanno reso possibile la mia elezione. Nel precisare che i rapporti umani e di stima nei confronti di tutti coloro che compongono la lista in cui sono stata eletta rimangono immutati, ritengo, altresì, che il mio percorso di crescita politica nella stessa si sia esaurito”.