Catanzaro, Critelli: “Assessore Casalinuovo intervenga su manutenzione del campo da calcio di Pontegrande”

“Nel mio periodo di consiliatura sono stato sempre vicino alle persone, ascoltando i loro disagi, più o meno importanti, e dove si è potuto intervenire lo si è fatto”. E’ quanto si legge in una nota di Andrea Critelli, ex consigliere comunale.

“In queste ore – prosegue – ho avuto modo di incontrarmi con alcuni residenti della zona alta di Catanzaro, esattamente quartiere Pontegrande, che per ennesima volta mi sottolineano l’abbandono totale del campo da calcio, e l’inciviltà di alcuni che utilizzano la struttura per svago non avendo cura delle poche attrezzature esistenti”.

“Nel corso del mio mandato in Comune sono intervenuto più volte con varie segnalazioni. Successivamente è stata eseguita la pulizia del campo. Ora mi rivolgo alla sensibilità dell’assessore Casalinuovo, e gli chiedo, insieme ai cittadini del quartiere Pontegrande, di intervenire, e nel caso ci fosse attualmente un’associazione preposta alla manutenzione della struttura, di voler intervenire sul loro operato. Di sicuro per come si evince dalla foto – conclude Critelli – questo campo è passato da un passato glorioso al totale abbandono nell’incuria e nell’inciviltà di molti”.