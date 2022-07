Kite Foil World Series 2022, prima giornata di sport a Gizzeria (Cz)

Prima giornata oggi di Kite Foil World Series 2022, in programma fino al 24 luglio. Gizzeria, ancora una volta capitale mondiale del Kitesurf, ospita un evento in grande stile negli splendidi spazi dell’Hang Loose beach in località Pesci e Anguille. I numeri annunciano già una manifestazione di grande livello, certificati dagli oltre 100 atleti iscritti – di cui 15 giovanissimi per i campionati europei A’S Youth Foil – che sono arrivati da tutti i continenti. Tra gli atleti che gareggeranno in questi giorni vi saranno anche i campioni uscenti Axel Mazella e Poema Newland. Si riprende il filo di una lunga tradizione iniziata nel 2012, grazie all’intuizione di Luca Valentini, presidente del Circolo Velico Hang Loose, che ha portato ripetute manifestazioni internazionali nel territorio. Tra sport ed efficace marketing internazionale e promozione ad ampio raggio. La manifestazione, giova ricordarlo, è promossa da World Sailing (Federazione internazionale Vela), IKA (International Kiteboarding Association), FIV (Federazione Italiana Vela), CKWI (Classe Kiteboarding e Wingsport Italia), con l’organizzazione del circolo velico Hang Loose Beach e il Patrocinio del Comune di Gizzeria. Partner dell’evento sarà la Porsche che terrà gli spettacolari e attesi test drive per curiosi e visitatori.

Sono in linea grandi numeri e attenzione da tutti continenti, con l’arrivo di circa 500 persone (tra addetti ai lavori, tecnici, allenatori, giurie e persone al seguito degli atleti) da tutto il mondo. Ed un primo risultato è stato raggiunto, con le strutture ricettive della zona che vanno verso il sold out. Il programma prevede, dopo la prima giornata di registrazione degli atleti andata in scena oggi seguita dalla cerimonia di apertura, quattro giorni di gare e premiazione domenica 24. Al via una spettacolare ed entusiasmante kermesse lungo quattro giorni intensi di sport, adrenalina e marketing turistico della Calabria.