Reggina, preso Obi ed annunciato l’elenco dei convocati agli ordini di Inzaghi

Rinforzo di esperienza e spessore per il centrocampo della Reggina, che si assicura le prestazioni del nigeriano Joel Obi fino al 2024. Il 31enne era rimasto svincolato, dopo l’ultima stagione vissuta in A con la maglia della Salernitana. L’estate scorsa aveva preferito il salto in massima serie alle lusinghe di Alfredo Aglietti, suo allenatore al Chievo che aveva insistito per portarlo in riva allo Stretto.

Il sodalizio di via delle Industrie ha diramato l’elenco dei calciatori adesso a disposizione del mister Pippo Inzaghi, includendo Andrej Galabinov che però ha subito un brutto infortunio in allenamento. Come anticipato in occasione del raduno, ci sono a disposizione anche i giocatori rientrati dai vari prestiti. L’unico giovane rimasto aggregato è l’attaccante Alessandro Provazza, dopo il coinvolgimento di Foti, Paura, Zucco e per forza di cose anche due portieri del settore giovanile. Di seguito l’elenco diffuso:

Aya Ramzi

Bellomo Nicola

Camporese Michele

Cionek Thiago

Colombi Simone

Crisetig Lorenzo

Di Stefano Lorenzo

Eijaki Yassin

Faty Ricardo

Franco Damiano

Galabinov Andrey (in atto non disponibile)

Gavioli Lorenzo

Giraudo Federico

Laribi Karim

Liotti Daniele

Loiacono Giuseppe

Lombardi Alessandro

Marcucci Andrea

Menez Jeremy

Montalto Adriano

Obi Joel

Provazza Alessandro

Ricci Federico

Rivas Rigoberto

Situm Mario

