Catanzaro al ballottaggio, Quagliarello-De Nisi (Italia al Centro): “Città sceglierà Donato per futuro di sviluppo”

«Confidiamo e auspichiamo che la città di Catanzaro saprà scegliere una proposta di governo della città orientata allo sviluppo contro il mito infelice della decrescita, al lavoro contro la piaga dell’assistenzialismo, alla libera intrapresa contro la zavorra dello statalismo. Una proposta che vede in Valerio Donato il sindaco in grado di incarnare un futuro di crescita urbanistica e socio-economica e in una compagine politica ampia ma coesa e determinata la squadra che potrà dare corpo a una importante visione programmatica per la città e per l’intera regione».

Lo dichiarano il senatore Gaetano Quagliariello e il consigliere Francesco De Nisi, rispettivamente coordinatore nazionale e segretario regionale calabrese di ‘Italia al Centro’, il partito guidato da Giovanni Toti al quale fanno riferimento le liste ‘Italia al Centro – Donato sindaco’ e ‘Catanzaro prima di tutto – Cambiamo con Toti’ che hanno concorso alle elezioni comunali di Catanzaro a sostegno di Valerio Donato.