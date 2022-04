Avversità atmosferiche e perdite di fatturato, il fondo AgriCAT per sostenere le imprese agricole calabresi

La Regione Calabria Dipartimento Agricoltura, Risorse Agroalimentari e Forestazione e il Consorzio di Difesa delle produzioni agricole in Calabria (Condifesa Calabria) organizzano l’evento “Avversità atmosferiche in agricoltura: le opportunità del fondo AgriCAT”. L’iniziativa che si terrà il 10 maggio alle ore 11.00 nella Sala Verde della Cittadella Regionale, coinvolgerà agronomi, agrotecnici, associazioni di categoria e le aziende agricole calabresi per discutere l’impatto dei cambiamenti climatici sull’agricoltura locale e le opportunità del nuovo fondo AgriCAT previsto nell’ambito della nuova struttura del sistema di Gestione del Rischio in agricoltura per la PAC 2023-2027.

L’evento, voluto da Condifesa Calabria, mira a favorire il dialogo e il confronto tra gli attori del comparto agricolo calabrese sui danni che le avversità atmosferiche possono arrecare all’agricoltura e a far conoscere le forme di tutela che possono aiutare le aziende locali a fronteggiare le conseguenti perdite di fatturato.

Paolo Sessa, Responsabile di Condifesa Calabria:

“Le aziende agricole sono in difficoltà per tanti aspetti legati alle contingenti situazioni internazionali, una parte di responsabilità è legata anche ai danni dovuti alle avversità atmosferiche.

C’è chi riesce a compensare le perdite perché superando la diffidenza ha deciso negli anni di assicurarsi, c’è chi pur assicurandosi rimane toccato perché i danni non sono sempre totalmente rimediabili. C’è poi chi subisce le conseguenze delle avversità atmosferiche solo perché non sa di poterlo fare o come farlo.

Per questo abbiamo voluto riunire tutte le persone che con la loro professionalità rappresentano e sostengono il comparto agricolo in Calabria. Per conoscere il nemico comune che incombe in ogni stagione, anzi nemici e nemiche: gelo/brina, vento forte, grandine, siccità e pioggia, e fare squadra. Attivare tutte le opportunità, come il fondo AgriCAT, per portare avanti le produzioni e le eccellenze nostrane.”

AgriCAT prevederà, infatti, una copertura base dei danni alle produzioni agricole causati da eventi avversi di natura catastrofale.

Interverranno all’evento:

Mauro Serra Bellini Direttore del Dipartimento delle politiche europee e internazionali e dello sviluppo rurale

Camillo Zaccarini, Direttore di Ismea

Giacomo Giovinazzo Direttore generale del Settore Agricoltura per la Regione Calabria

il Prof.re Dino Zardi Presidente Associazione Italiana di Scienze dell’atmosfera e Meteorologia

Albano Agabiti Presidente di Asnacodi Italia

Andrea Berti Direttore di Asnacodi Italia

Pasquale Francesco Vecchio Presidente del Condifesa Calabria

Paolo Sessa Responsabile del Condifesa Calabria.

Sono previsti, inoltre, i saluti di Gianluca Gallo, Assessore alle Politiche Agricole e Sviluppo Agroalimentare della Regione Calabria, dei Presidenti delle Organizzazioni Professionali che parteciperanno all’evento e della Federazione Regionale Ordini dei Dottori Agronomi e Forestali della Calabria.

Condifesa Calabria

Condifesa Calabria è il consorzio di difesa delle produzioni Agricole in Calabria (CO.DI.PA.CAL). Un’associazione che dal 2011 tutela gli agricoltori dai danni diretti dovuti a calamità naturali, guidandoli ai migliori investimenti assicurativi. Nel 2020 il valore assicurato per le colture vegetali ha superato i 18 milioni di euro. Le superfici assicurate hanno raggiunto i 3.800 ettari.