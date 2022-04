Catanzaro, il Consiglio comunale approva il bilancio di previsione e altre importanti delibere

Il Consiglio comunale presieduto da Marco Polimeni ha approvato il Bilancio di previsione e altre importanti delibere.

L’aula, in apertura, ha ricordato con un minuto di silenzio gli ex consiglieri Lucia Abiuso e Franco Barberio, e la dipendente comunale Sara Palmieri, recentemente scomparsi. Dopo le comunicazioni del presidente in merito alla composizione dei gruppi e delle commissioni consiliari, l’assemblea è entrata nel merito delle pratiche.

La prima a essere approvata riguarda le determinazioni relative alla concessione del compendio immobiliare “ex ospedale militare”, nonché area a verde non edificata, al ministero di Grazia e giustizia. La delibera è stata relazionata dall’assessore al Patrimonio Alessandra Lobello ed è stata varata all’unanimità dei presenti.

Si è passati poi alle delibere di natura finanziaria: conferma aliquote e detrazioni per l’anno 2022 dell’Imposta municipale propria (Imu): 21 sì e 4 astenuti.

Presa d’atto del Piano economico finanziario (Pef) del servizio integrato di gestione dei rifiuti anno 2022 con pianificazione nel quadriennio 2022-2025: 14 voti favorevoli e 7 contrari.

Approvazione tariffe Tassa rifiuti (Tari) anno 2022: 12 voti a favore, 3 contrari, 4 astensioni.

Approvazione del programma triennale dei lavori pubblici 2022/2024 e dell’elenco annuale dei lavori per l’anno 2022: 13 sì, 5 no.

Approvazione Documento unico di programmazione (Dup) 2022/2024: 16 voti a favore, 5 contrari, un’astensione.

Bilancio di previsione finanziario 2022/2024: 13 a favore, 4 contro, un’astensione; la delibera è stata illustrata dal sindaco Abramo in qualità di assessore al ramo.

Contestualmente, sono stati approvati quattro emendamenti firmati dal presidente Polimeni e relativi a finanziamenti in entrata: 13 sì, 4 no, un’astensione.

L’assessore Lobello ha introdotto il Regolamento per l’occupazione temporanea suolo pubblico a servizio dei locali autorizzati alla somministrazione e al consumo sul posto: 16 a favore; prima del voto sono intervenuti le consigliere Palaia e Gallo, i consiglieri Riccio, Costa e Russo.

Via libera, inoltre, al Regolamento per l’installazione e l’utilizzo di sistemi di videosorveglianza adottato in attuazione del regolamento europeo 679/2019 (c.d. “gdpr”): 12 sì. Approvate a maggioranza, infine, 15 delibere relative a giudizi di risarcimento.