Ospedale Polistena, Mattiani: “Gratitudine per Medici che garantiranno continuità assistenziale ed emergenze”

Interviene ancora il Consigliere Regionale Giuseppe Mattiani dopo l’incontro tenutosi presso l’Ospedale di Polistena alla presenza del Direttore Generale dell’Asp Dott.ssa Di Furia con al centro la grave carenza di Dirigenti Medici di Anestesie e Rianimazione. Un incontro conclusosi con un accorso importante che prevede che i Dirigenti Medici in servizio presso la UOC di Anestesia e Rianimazione effettuino turni in prestazione aggiuntiva per garantire la continuità assistenziale e delle emergenze per un mese, con rassicurazione sulla stipula della convenzione con il G.O.M. di Reggio Calabria per garantire la presenza di Anestesisti e Rianimatori, per come avveniva già nell’anno precedente:

“Un risultato importante che testimonia il grande sforzo che si sta facendo per garantire la funzionalità dei nostri presìdi ospedalieri, in questo caso Polistena, e il diritto alla cura dei cittadini pianigiani. Il mio plauso va ai Medici che, già provati da turni massacranti, non hanno tentennato di fronte alla proposta di un ulteriore sacrificio pur di giungere ad una soluzione del problema. Ringrazio la Dott.sa Di Furia sempre alla ricerca di soluzioni e il Presidente Roberto Occhiuto con il quale siamo stati costantemente in contatto e che ha dimostrato, ancora una volta, grande determinazione.”.

Prosegue il Consigliere: “Quella dell’Ospedale di Polistena è la dimostrazione di quanto ho già detto. Da un lato c’è chi lavora quotidianamente, in silenzio, con umiltà e dedizione, per cercare di ricostruire e di riformare la nostra Sanità, dall’altro chi cerca di strumentalizzare ogni singola problematica. Non credo sia questo il compito della politica, almeno per come la intendo io. La Politica deve fornire soluzioni, proporre soluzioni, lavorare per individuare prospettive risolutive. Comprendo, invece, la rabbia dei Cittadini, cui va la mia solidarietà, le Loro preoccupazioni e i Loro timori, ma non potrò mai accettare le speculazioni di chi cerca di utilizzare questa sofferenza, che è di tutti noi, per fini politici. Ancora più inaccettabili le parole di quei Partiti o di quei personaggi politici che questo territorio e questa Regione l’hanno amministrata e Governata per anni. Verrebbe da dire dove erano quando la sanità calabrese e della Piana di Gioia Tauro crollava fino a scomparire. Adesso, improvvisamente, li ritroviamo maestri, statisti e venditori di fumo. La nostra diversità sta anche nella concretezza e nella vicinanza alla gente che riusciamo ad esprimere con i risultati e la concretezza che ci è stata riconosciuta dai Calabresi di recente.”