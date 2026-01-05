“Tutti i colori del Natale”: il G.O.M. porta in scena uno spettacolo corale realizzato con la partecipazione del personale sanitario

È andato in scena ieri, presso il Teatro San Bruno dell’omonima parrocchia guidata da monsignor Angelo Casile, “Il grande Spettacolo del G.O.M.” che per la sua settima edizione ha presentato “Tutti i colori del Natale”, rappresentazione teatrale a cura della Cappellania, coordinata da don Stefano Iacopino, e della U.O.C. Pediatria del Grande Ospedale Metropolitano di Reggio Calabria.

Lo spettacolo, realizzato dal gruppo teatrale “La Quinta Essenza – Ortì” APS in collaborazione con il Gruppo Artistico “Blu Sky Cabaret”, ha visto anche quest’anno il coinvolgimento di alcuni professionisti sanitari del G.O.M. nelle vesti di attori, registi e tecnici ed il contributo speciale del Coro del Gruppo Scout della Parrocchia Madonna del Buon Consiglio di Ravagnese.

In rappresentanza del G.O.M. erano presenti all’evento: il dott. Francesco Araniti, Direttore Amministrativo Aziendale; la dr.ssa Rita Agnello, Direttore f.f. della U.O.C. Pediatria; la dr.ssa Maria Carmela Lia, dirigente medico del reparto di Pediatria e regista di “Tutti i colori del Natale”.

“Questo spettacolo – ha affermato la dr.ssa Lia – nasce nel 2018 tra le corsie del G.O.M. con l’idea di rappresentare un piccolo presepe vivente per dare gioia e conforto ai pazienti ricoverati. Col tempo poi siamo riusciti a coinvolgere più personale possibile ed oggi fanno parte del gruppo varie professionalità dell’Ospedale.

È faticoso mettere in campo uno spettacolo del genere – continua la dr.ssa Lia – ma alla fine accade sempre questa magia del Natale che regala alle famiglie un momento di grande gioia. Negli ultimi due anni siamo invece usciti dalle corsie, grazie a Giuseppe Lombardo, medico del Pronto Soccorso del G.O.M., ed al gruppo teatrale “La Quinta Essenza – Ortì” APS, che ci ha dato la possibilità di calcare un vero palcoscenico”.

Il ricavato dell’evento verrà devoluto da “La Quinta Essenza – Ortì” alla U.O.C. Pediatria e servirà all’acquisto di piccoli beni strumentali utili all’assistenza dei pazienti in cura presso il reparto. Un gesto di solidarietà che ha risvolti concreti e che l’anno scorso ha permesso a 12 scuole della provincia di dotarsi del glucagone spray nasale, farmaco salvavita per bambini diabetici.