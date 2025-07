Quattro nuovi indagati nell’inchiesta su consulenze depurazione in Calabria

Quattro nuovi indagati nell’inchiesta della Guardia di finanza, coordinata dalla procura di Catanzaro, che interessa la Regione Calabria e che vede gia’ indagato per il reato di corruzione, in altro troncone investigativo risalente allo scorso mese, anche il presidente della giunta regionale Roberto Occhiuto. La nuova ipotesi di reato formulata ora dai pm e’ quella di peculato e ruota attorno agli incarichi di consulenza nella struttura catanzarese del sub commissario nazionale alla Depurazione, Antonino Daffina’, 63 anni, di Vibo Valentia, esponente di primo piano di Forza Italia in Calabria.

Oltre che a lui, il reato di peculato e’ contestato a Veronica Rigoni, 35 anni, di Creazzo (Vi), segretaria particolare del presidente Roberto Occhiuto; Giulio Nardo, 61 anni, di Vibo Valentia, professore di procedura civile all’Universita’ della Calabria; Tonino Fortuna, giornalista, 47 anni, di Stefanaconi, in provincia di Vibo Valentia. Sarebbero stati tutti assunti nella struttura catanzarese della Depurazione, guidata da Daffina’, quali esperti nell’area digitale e nella comunicazione istituzionale, ma secondo gli inquirenti non avrebbero svolto alcuna consulenza o curato i rapporti con la stampa, pur essendo retribuiti con cifre consistenti.

L’indagine nasce da un’attivita’ di intercettazione ambientale e telefonica e ha portato anche al sequestro di due computer in uso a Daffina’ e ad alcuni telefoni, tra cui quello di Fortuna. per gli inquirenti, Antonino Daffina’ si e’ appropriato di fondi pubblici, adoperandosi per far consegnare il denaro, sotto forma di compensi non dovuti, ai tre consulenti. Sempre Daffina’, in un altro filone della stessa inchiesta, era gia’ indagato per i reati di corruzione e turbativa d’asta in relazione alla proroga della nomina del commissario del Parco naturale regionale delle Serre nella persona dell’ex consigliere regionale Alfonsino Grillo, anche quest’ultimo indagato.