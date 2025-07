Carabiniere morto per incidente stradale, vicinanza dal SIC Calabria: “Venga fatta piena luce”

“La notizia della tragica scomparsa del collega Davide Squillace, carabiniere in servizio

presso il reparto scorte di Reggio Calabria, ci ha profondamente scossi e addolorati. Davide

era un servitore dello Stato esemplare, un professionista serio e stimato, ma soprattutto un

uomo perbene, rispettato da tutti per il suo impegno, la sua umanità e la sua discrezione.

Morire così, a soli 47 anni, a causa di un incidente provocato – secondo quanto emerge – da

una persona presumibilmente in stato di ebbrezza, è inaccettabile. Come SIC (Sindacato

Indipendente Carabinieri Calabria), esprimiamo vicinanza e cordoglio alla famiglia di

Davide, ai colleghi del reparto scorte e a tutti coloro che hanno avuto il privilegio di

conoscerlo.

Chiediamo che venga fatta piena luce sulla dinamica dei fatti e che la giustizia segua il suo

corso con rigore e tempestività. La vita di un uomo non può essere spezzata impunemente.

Onorare la memoria di Davide significa anche continuare a lottare per il rispetto delle regole,

della legalità e della dignità di chi ogni giorno indossa la divisa al servizio dei cittadini”.

Lo afferma in una nota Amedeo Di Tillo, Segretario Regionale Sindacato Indipendente Carabinieri Calabria.