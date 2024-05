Il 30 maggio tour di Matteo Salvini in Calabria

<<Domani Matteo Salvini sarà in Calabria a Villapiana per i lavori sui cantieri della SS. 106 che, finalmente, dopo decine di anni e di inutili promesse, cominciano a concretizzarsi, grazie allo sforzo della Lega e del Ministro Salvini. A seguire, poi, ci sarà la manifestazione di Cosenza presso il Fellini, alle ore 14.30, ed infine a Catanzaro presso il Centro Commerciale Le Fornaci, per la presentazione del suo libro “Controvento – L’Italia che non si arrende”. Un tour impegnativo per dimostrare vicinanza ai calabresi e la massima attenzione del ministro per il miglioramento delle infrastrutture. È stata, invece, rinviata la tappa di Reggio Calabria a causa dell’accavallarsi di impegni che lo dovranno portare in Sicilia nella serata.>>.

Lo dichiara Giacomo Francesco Saccomanno, Commissario Regionale Lega Calabria.