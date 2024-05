Ponte Stretto, Furgiuele (Lega): “Cittadini non si fanno prendere in giro da Dem”

“C’è da ridere in casa Dem: proprio loro, che con slogan preelettorali come gli 80 euro di Renzi, hanno illuso gli italiani, parlano di spot. Ma i cittadini non si faranno prendere in giro e sanno bene che il Ponte sullo Stretto proietterà il Sud e l’Italia intera nel futuro, portando sviluppo e benessere. L’opera garantirà la libera circolazione di merci e persone, la crescita economica, l’occupazione e la competitività. Un momento storico per il futuro economico e sociale del nostro Paese”.

Così il vice capogruppo della Lega alla Camera, il deputato della Lega Domenico Furgiuele.