Elezioni europee e amministrative: il 23 maggio il tour in Calabria del vicesegretario di Azione, Ettore Rosato

Europee e Amministrative 2024, il Vicesegretario di AZIONE, Ettore Rosato, arriva in Calabria per sostenere la corsa dei candidati al Parlamento Europeo e dei tantissimi militanti e amministratori impegnati nel doppio appuntamento delle Comunali. Tre gli incontri sul territorio per il Deputato già Vice Ministro dell’Interno che sarà in Provincia di Cosenza il prossimo Giovedì 23 Maggio .

È quanto fa sapere il Presidente di Azione Calabria, Giuseppe Graziano, che insieme ai candidati alle Europee per la Circoscrizione Italia Meridionale, il Segretario regionale Francesco De Nisi, la Responsabile del Dipartimento Pari Opportunità Stefania Postorivo, e la dirigente regionale Ramona Calafiore, accompagnerà il massimo dirigente del Partito in visita nel nord della Calabria.

Alle ore 12 previsto un incontro politico con punto stampa a Montalto Uffugo, presso la Caffetteria Golden in via Giuseppe Verdi in località Taverna. Rosato incontrerà il candidato sindaco Mauro D’Acri, le candidate al Consiglio comunale di Azione, Giuseppina Carricato e Stefania Giordano, e la base cittadina e territoriale di Azione.

Alle ore 17, a Frascineto, in piazza Skanderbeg è in programma un incontro pubblico a sostegno della lista Uniti per Frascineto al quale interverranno anche il vicesindaco e dirigente regionale di Azione Angelo Prioli e il sindaco Angelo Catapano.

Alle ore 19, infine, l’evento conclusivo in Piazza Marconi, a Roggiano Gravina, con il pubblico comizio di Ettore Rosato e Stefania Postorivo, che sarà aperto dagli interventi dei dirigenti locali del partito Ignazio Iacone e Giuseppe Marsico.